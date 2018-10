Olfert Molenhuis wint Zuidlaardermarktloop

Hardloper Olfert Molenhuis van Groningen Atletiek heeft met een riante voorsprong van ruim twee minuten de 10 kilometer van de Zuidlaardermarktloop gewonnen.

De Assenaar klokte een tijd van 33 minuten en 13 seconden. Maarten Nieuwenhuis uit Zwolle werd tweede in het veld van 150 deelnemers, voor Wim Opten (Annen), Karel-Jan Lensen (Groningen), Jan Venhuizen en Gerard Vos (beiden uit Appingedam).

Vrouwen

Bij de vrouwen was Marlou Bijlsma (Utrecht) in 39 minuten en 35 seconden de snelste van de vijftig gestarte vrouwen. Tweede werd Rianne Harmsen (Drachten). Het brons was voor Ivet Panjer uit Venlo.

Bijna 700 lopers renden de verschillende afstanden van deze 43ste Zuidlaardermarktloop, die traditioneel wordt gehouden aan de vooravond van de Zuidlaardermarkt.

