Driehonderd interlands voor Grimmius: 'Je bent jong en je wilt wat'

Sinds 1970 stapt Gert Grimmius (65) steevast als een van de eerste mensen het stadion in. Als het Nederlands elftal speelt is hij erbij, mét een spandoek van Stadskanaal. Vanavond zit de oranjefan voor de driehonderdste keer op de tribune.

'Ik moet wel op tijd het stadion in, anders heb ik geen goede plek voor het spandoek', vertelt Grimmius.

18 jaar

Vanaf zijn 18e volgt hij Oranje op de voet. 'Je bent jong en je wilt wat. Ik woonde in Scheemda en in het begin ging ik naar 1 à 2 wedstrijden per jaar. De laatste 25 jaar heb ik geen wedstrijd gemist.'

Oranje-bus

Fienus Baas, de kameraad van Grimmius, is ook al aardig op weg met tweehonderdvijftig interlands. Samen bedachten ze 10 jaar geleden onder het genot van een drankje: 'We nemen een bus'. Zo gezegd zo gedaan, de bus kwam.

De Oranjebus van Gert Grimmius en Fienus Baas (foto: Joyce Kranenborg).

Het grote oranje gevaarte gaat elke thuiswedstrijd weer langs de deuren om oranjefans op te pikken. Trots van het Noorden Arjen Robben prijkt op het raam.

'Wat hebben we genoten'

Hoogtepunten heeft Grimmius te over. 'Het EK 88 was geweldig, het was schitterend en wat hebben we genoten', vertelt Grimmius. Maar ook het WK in Zuid-Afrika staat ergens bovenaan zijn lijstje.

Speciale plek in de Arena

Vanavond tijdens de wedstrijd tegen Duitsland wordt Grimmius met nog zestien supporters door de KNVB in het zonnetje gezet. Dit gebeurt wanneer een oranjefan 100, 200 of 300 keer Oranje heeft aangemoedigd.

Ook mag Grimmius bij de familie van Dirk Kuyt en Rafael van der Vaart zitten. Kuyt en van der Vaart hebben vanavond hun officiële afscheid bij Oranje.