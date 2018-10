Wat doet die blonde vrouw daar op de achterbank?

Al een maand zit er een 'blonde vrouw' op de achterbank van zijn oranje Opel Kadett. Van achteren doet ze denken aan Agneta Fältskog van ABBA, meent verslaggever Wiebe Klijnstra. Van voren blijkt ze een paspop te zijn.

'Zo ben je nooit alleen op pad, dat is het voordeel', zegt Dirk van Alteren uit Uithuizen, de eigenaar van de auto en pop. 'Mensen vinden het grappig. Ze lachen als ze achter je rijden en kijken nog eens om. Daar heb ik mijn lol wel aan.'

Liefde voor Opel

De 'dame', die nog geen naam heeft, zit op de achterbank van een Opel Kadett uit 1979. Vanaf volgend jaar is de wagen een oldtimer. 'Toen ik zestien was, heb ik in een Opel-garage gewerkt.' Daar is de liefde voor het merk ontstaan, vertelt Van Alteren.

Met de paspop op de achterbank rijdt de Uithuizer de hele provincie door. Wiebe Klijnstra spotte de wagen, nadat Van Alteren oldtimers had bekeken in Leek.