Expeditie Grunnen vs Expeditie Knaap

Uit niets blijkt dat deze vechtsporters tien maanden geleden nog niets wisten van kickboksen. In januari zijn 32 mensen begonnen met trainen voor het grote Expeditie Knaap kickboksgala.

Mensen die helemaal niks met kickboks hadden zijn getransformeerd in echte sporters. Het idee is om de sport uit het verdomhoekje te halen.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Eem kieken bie Jos

- Vissen met moeder en dochter

- Willy Wilthof speelt in Oranje

- De honden van Anja

- Gert Grimmius gaat naar zijn driehonderste interland

- Eindelijk schone ramen

- Duutsers in Ter Apel

