Kijk live: Donar - Den Bosch

Donar neemt het vanavond in MartiniPlaza op tegen New Heroes Den Bosch. Beide ploegen hebben na twee competitiewedstrijden de volle buit van vier punten.

Ongeslagen

De Groningers wonnen van BAL en Aris, Den Bosch versloeg Rotterdam en Den Helder. Beide ploegen zijn ook in Europa actief. Donar werd uitgeschakeld in de Champions League door Fribourg en neemt nu deel aan de Europe Cup. Te beginnen aanstaande woensdag tegen Istanbul BBSK. De overige tegenstanders zijn Spirou Basket (België) en Pinar Karsiyaka (Turkije).

Skelin

New Heroes plaatste zich ook voor de groepsfase van de Europe Cup en speelt in een poule met Pardubice uit Tsjechië, Saratov (Rusland) en Ziona (Israël). De huidige coach van Den Bosch is Ivica Skelin die ook drie seizoenen aan het roer stond in Groningen.

Live

Het duel tussen Donar en Den Bosch begint om 19.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream: