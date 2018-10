Topsport Zorgcentrum is officieel geopend

Zaterdagmiddag is het Topsport Zorgcentrum officieel geopend. Het indrukwekkende pand naast de ringweg wordt gebruikt door alle topsporters van Noord Nederland.

FC Groningen

De onderste verdieping van het centrum is van FC Groningen. Hier komt de gehele jeugdopleiding en de eerste selectie samen. De opening van het centrum betekent ook het afscheid van de geestelijk vader Gerard Kemkers.

Gas geven

'Het is wel een dag die ik van heinde en ver heb zien aankomen. Ik wist dat we de laatste week gas moesten geven aan een gebouw dat ik moet overdragen aan mensen die hier effectief in gaan werken', zegt Kemkers.



Dubbel gevoel

Voor Gerard Kemkers heeft de dag een dubbel gevoel. 'Je bouwt een huis waar je uiteindelijk niet in komt te wonen en dus niet in komt te werken. Zo is het wel.' Toch is Kemkers vooral trots op wat er neergezet is.

Fijn gevoel

'Er zijn zoveel dingen die hier mooi zijn. Het zou een hele uitgebreide reportage worden om alles te laten zien. De mensen gaan hier absoluut iets goeds van maken en dat is een fijn gevoel.'



Trots

Algemeen Directeur van FC Groningen Hans Nijland is trots dat het centrum eindelijk geopend is. 'Het heeft langer geduurd dan de realisatie van het stadion. De multifunctionaliteit is heel bijzonder. De sprinthal, maar ook de samenwerking met de breedtesport, met een groot aantal partijen. Topsport, topzorg en topondernemen komt hier bij elkaar. Dat maakt het heel bijzonder.'

