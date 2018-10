Jong FC Groningen walst na rust over SJC heen

Jong FC Groningen heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen SJC met 5-1 gewonnen. Bij rust was het in Noordwijk nog 1-1. De ploeg van coach Alfons Arts stijgt door deze zege naar de vijfde plaats.

Initiatief

De groen-witten waren dominant, maar kwamen pas vijf minuten voor de pauze op voorsprong door een goal van Mateo Cassierra. Via één van hun spaarzame kansen wist de thuisploeg op gelijke hoogte te komen door een treffer van Tom Duindam.

Heft in handen

In de tweede helft nam Jong FC Groningen het heft verder in handen en besliste het duel in tien minuten tijd door goals in de 52e minuut van Uriel Antuna en vijf minuten later van Daniel Bouman.

Score omhoog

In het laatste kwartier tilden de gasten de score naar een overtuigende 5-1 door opnieuw goals van Antuna en Bouman. Jong FC Groningen heeft veertien punten uit acht gespeelde duels. Volgende week zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen Hoek op het programma. Aftrap om 15.00 uur op sportpark Corpus den Hoorn.

