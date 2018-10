Donar verslaat New Heroes bij weerzien met Skelin

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond in MartiniPlaza met 80-75 gewonnen van New Heroes uit Den Bosch, waar voormalig Donar-coach Ivica Skelin aan het roer staat.

Eerbetoon aan Skelin

Voorafgaand aan de wedstrijd kreeg Skelin een bos bloemen aangeboden door Donar met daarbij een daverend applaus van de 3230 toeschouwers in MartiniPlaza. Skelin won als coach van Donar tussen 2012 en 2015 vier prijzen: de beker, het landskampioenschap en de Supercup in 2014 en in 2015 opnieuw de beker. In beide jaren werd Skelin verkozen tot beste coach van de eredivisie.



Wedstrijd

Donar had in de eerste helft steeds het voortouw en stond bij rust met 41-37 voor. In de tweede helft behield de ploeg van coach Erik Braal de voorsprong. Topscorer aan de kant van de Groningers was Jason Dourisseau met 20 punten.

Donar heeft nu drie wedstrijden gespeeld in de eredivisie en alle drie gewonnen.



Istanbul

Woensdagavond speelt Donar de eerste poulewedstrijd in de Europe Cup, in Leek tegen het Turkse Istanbul BBSK.