Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Be Quick gaat opnieuw fors onderuit; MSC met 5-0 te sterk Be Quick-aanvoerder Youri ter Arkel verlaat teleurgesteld het veld na de 5-0 nederlaag (Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

Be Quick blijft hekkensluiter in de hoofdklasse na een nieuwe oorwassing. Zaterdagavond was MSC uit Meppel met 5-0 te sterk voor de geplaagde ploeg van coach Steven Weustenenk.

Achterstand De Groningers verzamelden uit zeven gespeelde wedstrijden slechts twee punten. Op de Esserberg keek de thuisploeg bij rust tegen een 2-0 achterstand aan door doelpunten van Justin Benjamins en Noah Schuurman. Balbezit, maar geen kansen Be Quick had nog wel veel balbezit, maar wist weinig af te dwingen. De gasten waren fysiek sterker en gaven niks weg. Na de onderbreking maakte Jim Veltmaat er 3-0 van en halverwege de tweede helft kopte Danny Bijlsma de vierde tegengoal voor de thuisploeg tegen de touwen. Eindstand Met zijn tweede treffer van de avond bepaalde Benjamins in de 81e minuut de eindstand op 5-0. De withemden moesten al twintig tegentreffers toestaan en wisten zelf nog maar tot vier gescoorde doelpunten te komen. Moeite 'Met dit soort ploegen, die compact en fysiek spelen, hebben we heel veel moeite,' aldus Weustenenk na afloop. 'Tegen de wat meer voetballende ploegen komen wij beter tot ons recht. We moeten verder.' Lees ook: - Be Quick poetst achterstand weg in Beverwijk