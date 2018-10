Lycurgus heeft geen enkele moeite met Taurus

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben ook hun tweede competitiewedstrijd eenvoudig met 3-0 gewonnen. Zaterdagavond werd Taurus in Houten met 3-0 verslagen.

Basisdebuut Van de Velde

De setstanden waren 25-17, 25-19 en 25-19. Opvallende verschijning binnen de lijnen was Steven van de Velde die zijn debuut maakte in de basis en meteen goed was voor vijftien punten.

Speeltijd Voth

De Canadees Chris Voth maakte in de derde set weer zijn eerste minuten, hij is nog niet volledig fit. In de strijd om de Supercup wist de ploeg van coach Arjan Taaij tegenstander Taurus ook al met 3-0 te kloppen.

Stand

Lycurgus is lijstaanvoerder in de eredivisie met zes punten uit twee wedstrijden. Aanstaande woensdag staat de return tegen SK Posojilnica Aich/Dob op het programma. In Oostenrijk moeten de Groningers een 3-1 nederlaag uit de heenwedstrijd zien weg te poetsen.

