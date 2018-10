Martini Sparks kan het niet bolwerken tegen Loon Lions

De basketbalsters van Martini Sparks uit Groningen hebben zaterdagavond ook hun tweede competitieduel verloren. In Landsmeer was Loon Lions met 74-43 te sterk.

Aanklampen

De Groningse vrouwen konden lange tijd aanklampen bij de tegenstander. Na het eerste kwart was het 21-15 voor de thuisploeg en bij rust keek Martini Sparks tegen een achterstand van zeven punten aan: 34-27.

Duel gespeeld

In het derde kwart liep Lions uit naar 51-33 en daarmee was de wedstrijd gespeeld. Topscorer aan de kant van de Sparks was Marit Siersema met dertien punten, Asa Kantebeen was goed voor acht punten.

Lees ook:

- Martini Sparks debuteert met kleine nederlaag