Van Dijk scoort openingstreffer voor Oranje tegen Duitsland: 3-0

Virgil van Dijk heeft zaterdagavond met een doeltreffende kopbal Oranje op het goede spoor gezet tegen Duitsland (3-0). De voormalig centrale verdediger van FC Groningen kopte in de 30e minuut de openingstreffer tegen de touwen.

Doelpunten

Vlak voor tijd maakte Memphis Depay de beslissende tweede treffer uit een counter. In de blessuretijd schoot Wijnaldum na een mooie solo de derde goal achter de Duitse doelman Manuel Neuer.

Hateboer op de bank

Hans Hateboer uit Beerta kwam in de Johan Cruijff Arena niet in actie en bleef 90 minuten op de bank. Nederland heeft in de Nations League poule met Frankrijk en Duitsland nu drie punten uit twee wedstrijden. Aanstaande dinsdag 16 oktober speelt Oranje een oefenwedstrijd in Brussel tegen België (aanvang 20:45 uur).

Goede pot

Van Dijk was erg blij met de overwinning van zijn ploeg op Duitsland. 'We hebben een goede pot gespeeld,' verklaarde de aanvoerder van Oranje tegenover de NOS. 'Deze hele week is er hard gewerkt, dan is dit een mooie beloning.'

Tweede goal doorslaggevend

'De 2-0 was belangrijk, toen die viel was het gespeeld. We hebben ook lange periode's onder druk gestaan, maar dat weet je tegen deze tegenstander. Nu genieten van deze overwinning en vanaf morgen ons voorbereiden op de oefenwedstrijd tegen België,' besluit Van Dijk.



