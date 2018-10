4Mijl4You was 'mooier dan vorig jaar'

De 4Mijl4you, de alternatieve 4 Mijl, was volgens deelnemers mooier dan in 2017. 'De sfeer was veel beter. Vorig jaar was het slecht weer', vertelt een deelnemer in een rolstoel.

In totaal deden 2250 deelnemers mee, een recordaantal. De 4Mijl4You is bedoeld voor iedereen die de officiële 4 Mijl zondag om wat voor reden niet kan lopen. Elke deelnemer mag zelf bepalen hoe hij de afstand aflegt: in een scootmobiel, op skeelers of op een skateboard.

Kinderen tellen mee

'Mijn voet is niet al te best', vertelt een man op een fiets. Meedoen is belangrijk, met name voor zijn kinderen die in een rolstoel zitten. 'Dan tellen ze mee. Morgen kunnen ze niet meedoen, maar vandaag wel! Het is hartstikke gezellig.'

Ook kandidaten die zondag aan de start verschijnen, lopen zaterdagavond alvast het parcours. 'Het is bloedheet', zegt een mevrouw die met een lampjessnoer om haar nek het parcours wandelt. 'We doen mee omdat het leuk is.' Tijdens de 4 Mijl gaat ze overigens niet voor de snelste tijd: '54 minuten, hahaha!'

