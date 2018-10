Skelin over terugkeer in Plaza: 'Dit is één van de mooiste momenten in mijn carrière'

Den Bosch-coach Ivica Skelin kreeg een heldenonthaal in MartiniPlaza van de fans van Donar.

De Kroaat Skelin won als coach van de Groningers tussen 2012 en 2015 vier prijzen: de beker, het landskampioenschap en de Supercup in 2014 en in 2015 opnieuw de beker. In beide jaren werd Skelin verkozen tot beste coach van de eredivisie.



'Ik wil de supporters bedanken,' zegt Skelin. 'Dit betekent meer voor mij dan een overwinning of een prijs. Dit is één van de mooiste momenten in mijn carrière. De fans herkenden de emotie die ik met hun gedeeld heb. Beter wordt het niet.'

Skelin moest heel wat handen schudden in MartiniPlaza. 'Sommige mensen heb ik drie jaar niet gezien, ik ben heel blij om de gezichten te zien die hier toen ook waren. Donar heeft vanavond verdiend gewonnen. Ze waren sterker onder de ring. Wij hadden teveel turnovers tegen zo'n sterk team.'

Donar-coach Erik Braal was vol lof over Ivica Skelin. 'Hij heeft de club weer opgebouwd naar het faillissement. Goed om te zien dat hij zo door ons publiek onthaald werd.' Het team en de coach hadden uitgekeken naar de wedstrijd tegen Den Bosch.



'We hebben lange tijd goed verdedigd, op de laatste vijf minuten na. We zijn als team enorm aan het groeien. Dat geeft vertrouwen voor een goede uitslag aanstaande woensdag tegen de Turken.'

