Arjen Robben is de mystery guest van de 4 Mijl

Arjen Robben is de 'Mystery Guest' op de startlijst van de Charity Run van de 4 Mijl.

Op Instagram verscheen zojuist een foto van Robben met startnummer C6. Op de startlijst staat achter het nummer C6: Mystery Guest. Nummer C7 was ook niet ingevuld en dat blijkt Robben's zoon Luka te zijn.

Geen tijd in het hoofd

Robben: 'Dit is de eerste 4 Mijl voor mijn zoon en toen zei ik: 'Dan loop ik met je mee'. Ik heb geen tijd in mijn hoofd. Dit is gewoon een superleuk evenement. De laatste keer dat ik 'm heb gelopen, was ik een jaar of 14, 15. Nu loop ik gezellig met mijn zoon en gaan we ervoor zorgen dat hij over de finish komt.'

Transplantatiecentrum

Het goede doel van de 4 Mijl is dit jaar het transplantatiecentrum van het UMCG in Groningen. Andere bekende Nederlanders die meelopen zijn FC Groningen-keeper Sergio Padt, Lycurgus-coach Arjan Taaij en presentator Jan Douwe Kroeske. Ook lopen meerdere mensen mee die zelf een transplantatie hebben ondergaan.

Lees ook:

- Liveblog: Groningen maakt zich klaar voor de 4 Mijl

- 4Mijl4You was 'mooier dan vorig jaar'