Nieuwe marathon ter ere vijftigjarig bestaan Nationaal Park Lauwersmeer

Het Nationaal Park Lauwersmeer bestaat volgend jaar vijftig jaar. Dat jubileum wordt gevierd met allerlei activiteiten, waaronder een marathon door het Lauwersmeergebied. Die vindt plaats op zaterdag 11 mei.

Niet alleen de marathonlopers komen die dag aan hun trekken, er kunnen ook kortere afstanden worden gelopen. Naast de halve marathon, kunnen er ook afstanden over tien en vijf kilometer worden gelopen en is er een KidsRun van tweeënhalf kilometer.

Rondje Lauwersmeer

De marathon in het natuurgebied wordt gelopen op fiets- en wandelpaden die nieuw zijn aangelegd of zijn gerenoveerd. Dit project luistert naar de naam Rondje Lauwersmeer en is in 2020 volledig klaar. Met de Lauwersmeer Marathon wordt de route alvast ingeluid.

