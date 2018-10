Motor brandt volledig uit na valpartij

In Groningen is een motor zondagmiddag volledig uitgebrand. Dat gebeurde nadat de bestuurder met zijn motor ten val kwam op de Van Swietenlaan.

De man werd tijdens zijn motorrit uit balans gebracht door een bussluis, die hij te laat had opgemerkt. De motorrijder kwam daardoor had ten val en moest vervolgens met lede ogen toezien hoe zijn motor volledig in vlammen opging.

De bestuurder werd ter controle door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De weg werd door het ongeval tijdelijk afgesloten voor het verkeer.