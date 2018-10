Bloederige 4 Mijl voor Derk Bosscher

Voor RTV Noord-verslaggever Derk Bosscher liep de 4 Mijl net even wat anders dan hij vooraf had gedacht. Hij kwam ten val en liep de route daardoor uit met een bloederig gezicht.

'Ik wilde zelf wat harder dan mijn benen wilden. Daardoor struikelde ik over mijn eigen benen en viel ik vol op m'n neus', vertelt Bosscher nadat hij is gefinisht.

Hij had aanvankelijk niet door wat de ernst van de situatie was. 'En ik heb nog steeds geen idee hoe ik er nu uitzie, maar gezien de reacties van de mensen onderweg is er wel wat aan mij te zien. Het gebeurde precies voor een EHBO-post, dus ik was in goede handen.'

Hechtingen

Inmiddels zijn de wonden van de televisiepresentator gehecht. 'Ik ben verzorgd door een legerarts, die net uit Mali kwam. Dus die schrikt niet zo snel ergens van. Maar het doet nog wel een beetje zeer.'

Zijn valpartij ten spijt, Bosscher wil niets weten van een vervelende 4 Mijl. 'Ik heb mooie reacties gekregen, iedereen riep dat ik moest volhouden en ik heb nog onder de 38 minuten gelopen. Ondanks alles was het toch weer een feest.'

