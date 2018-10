GHHC komt korte inzinking na rust niet te boven

Laura van Weeren namens GHHC (oranje-shirt) in duel met een speelster van Oranje Rood (Foto: Jacob Gunter)

De hockeysters van GHHC speelden zondagmiddag niet onverdienstelijk tegen Oranje Rood, maar moesten toch een 2-0 nederlaag incasseren. Na de pauze vielen in dezelfde minuut beide tegentreffers.

Mis

In de 46e minuut ging het mis voor de ploeg van coach Julian Steen die tot dan toe nog nauwelijks in de problemen was geweest. Beide keren was het Freeke Moes die de Groningers pijn wist te doen.

Tegentreffers

De openingstreffer viel uit een onoverzichtelijke situatie waarvan Moes via de kluts wist te profiteren. Vlak na de hervatting was GHHC verdedigend uit positie en moest de tweede tegentreffer in dezelfde minuut toestaan.

Beslissing

Dit was meteen de beslissing in de wedstrijd. De oranjehemden waren niet de mindere, maar het gebrek aan slagkracht voorin kwam de ploeg opnieuw duur te staan. Van de drie afgedwongen strafcorners werd er geen één echt gevaarlijk.

Buiten de cirkel

Het dichtst bij een doelpunt was Willemijn Kuis-Bos die de bal snoeihard tegen de plank sloeg, alleen van buiten de cirkel. De aanvalsters van de thuisploeg kregen hun stick niet tegen de bal om zo voor een geldig doelpunt te zorgen.

2-0 cruciaal

'Het cruciale moment in de wedstrijd was de 2-0,' aldus coach Steen. 'Een tegengoal incasseren kan, maar dan moet je het vijf minuten lang dicht houden. Dat wij meteen de tweede goal om de oren krijgen mag niet gebeuren. Van die achterstand terug komen tegen zo'n ploeg is op dit moment voor ons teveel gevraagd.'

Hekkensluiter

GHHC blijft hekkensluiter in de hoofdklasse met twee punten uit negen wedstrijden. De achterstand op nummer voorlaatst Huizen is één punt, het gat met Bloemendaal bedraagt drie punten. Volgende week zondag 21 oktober neemt GHHC het in Amstelveen op tegen middenmotor Hurley.

Lees ook:

- GHHC sleept gelijkspel uit het vuur in degradatiekraker