Trotse Arjen Robben: 'Onderweg heel veel leuke reacties gekregen'

Eén van de meest opvallende deelnemers aan de 4 Mijl was Arjen Robben. Met een voldaan gevoel stapten hij en zijn zoontje Luka over de finish. 'Hieraan deelnemen voelt weer als thuiskomen', vertelt Robben na afloop.

De aanvaller van Bayern München laat weten nog altijd erg betrokken te zijn bij evenementen zoals de 4 Mijl. 'Ik heb er de laatste jaren een paar keer naar kunnen kijken, maar soms ook niet omdat ik nog interlands speelde', legt hij uit.

Trots

Het was Robben veel waard om samen met zijn zoontje te kunnen lopen. 'Het was de eerste keer voor hem en ik ben natuurlijk heel trots. Op het laatst trok hij nog een sprint en moest ik er nog even achteraan. Hij heeft het goed volgehouden.'

'We hebben onderweg heel veel leuke reacties gekregen', vervolgt de ex-international. 'Dat is met name mooi voor m'n zoontje, want het is een lange weg en dan is het mooi dat je zo aangemoedigd wordt.'

Verjaardagsfeestje

Het valt verslaggever Karel-Jan Buurke op dat Robben de 4 Mijl in een oranjekleurig tenue loopt. Een ode aan de 3-0 zege van Nederland op Duitsland van zaterdagavond? 'Ik heb niet eens gekeken omdat ik een verjaardagsfeestje had van mijn moeder, die zestig is geworden', verklapt hij. 'Er zijn soms belangrijkere dingen dan voetbal hé.'

Arjen en Luka Robben waren allebei mystery guests op de lijst voor de Charity Run, één van de 4 Mijl-onderdelen. Het goede goed dat tijdens deze editie centraal staat is het UMCG Transplantatiecentrum.

Aan het eind van de dag vliegen ze weer terug naar München.

