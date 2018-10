4 Mijl levert bijna 94.000 euro op voor Transplantatiecentrum

De 32e editie van de 4 Mijl van Groningen heeft 93.700 euro opgeleverd. Het goede doel van dit jaar is het Transplantatiecentrum van het UMCG.

Dit centrum bestaat dit jaar vijftig jaar. De opbrengst van de 4 Mijl wordt besteed aan programma's voor revalidatie van patiënten na transplantaties. Dat gebeurt in samenwerking met Beatrixoord.

Charity Run

Het geld is opgehaald dankzij de Charity Run, waar onder anderen Arjen Robben en zijn zoon aan meededen. Naast deze Charity Run kunnen alle deelnemers aan de 4 Mijl bij hun inschrijving een vrijwillige donatie doen aan het Transplantatiecentrum.

Eerdere opbrengsten

Vorig jaar werd voor Kids United 90.000 euro opgehaald. Het recordbedrag werd ingezameld in 2014: dat was 105.000 euro voor het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis. Van dat geld is de meest kindvriendelijke verbandwisselkamer van Europa gemaakt.

Lees ook:

- 4 Mijl en goede doelen: waar ging opbrengst van laatste 10 jaar naar toe?

- Trotse Arjen Robben: 'Onderweg heel veel leuke reacties gekregen'

- De 4 Mijl lopen met donorlongen: 'Twee jaar geleden deed niks het meer'