Emotionele dag voor 4 Mijl-lopers: 'Zo had pa het ook gewild'

Voor een aantal lopers had de 4 Mijl zondag een emotionele lading. Zij verloren zaterdagochtend hun vader en opa, maar de mannen in kwestie besloten een dag later toch aan de start van het evenement te verschijnen.

'We zaten gisteren wel in dubio: meedoen of niet?', vertelt één van hen. 'Er komt ineens een heleboel geregel op je af. Maar we hebben met z'n allen besloten om toch te gaan lopen voor pa. Hij is bij ons en gaf ons net dat laatste stukje kracht dat nodig was.'

Knop omzetten

Meedoen aan de 4 Mijl was wel een kwestie van de knop omzetten, erkent hij. 'Maar op het moment dat je stuk zit, put je energie uit de emotie die je hebt. We wilden de route helemaal uitlopen voor pa. Na de finish heb je dan die medaille, en dat is mooi.'

En dus is er sprake van een dag met ups en downs. 'Maar deze 4 Mijl lopen is een up. En ik waardeer het zeer dat ik deze heb mee mogen pakken. En zo had pa het ook gewild. Die zou gezegd hebben: jongens, gewoon gaan!'

