Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Virgil van Dijk laat oefeninterland tegen België schieten Virgil van Dijk viert zijn openingstreffer tegen Duitsland. (Foto: Koen van Weel/ANP)

Virgil van Dijk is afgehaakt voor de wedstrijd tussen Nederland en België, die dinsdag wordt gespeeld. De verdediger van Liverpool had al last van een ribblessure en heeft in overleg besloten het oefenduel over te slaan.

Oranje won zaterdagavond in de UEFA Nations League met 3-0 van Duitsland en Van Dijk zette de openingstreffer op het scorebord. De selectie van bondscoach Ronald Koeman vertrekt maandag naar Brussel waar een dag later de oefeninterland tegen de Rode Duivels wordt gespeeld Heel terugkeren Van Dijk vertelde eerder deze week al dat hij van zijn trainer Jürgen Klopp het dringende verzoek had gekregen om heel terug te keren. 'Het is niet zo dat ik mijn been in moet houden, Maar hij heeft me de komende weken ook nodig', legde de voormalige verdediger van FC Groningen uit. Lees ook: - Van Dijk scoort openingstreffer voor Oranje tegen Duitsland: 3-0