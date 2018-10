'Rauw undergroundfeestje voor de liefhebber' al jaren zonder vergunning georganiseerd.

Bewoners van het Betonbos in Groningen organiseren al jarenlang undergroundfeesten zonder de benodigde vergunningen. Volgens buurtbewoners zijn politie én gemeente daarvan op de hoogte, maar hebben die nooit ingegrepen.

Begin oktober werd er nog een feest georganiseerd op het terrein. 'Bij de gemeente is geen vergunning aangevraagd. Dus dan was het feest illegaal', zegt Niko Beets, woordvoerder van de gemeente Groningen. 'Of er in het verleden soortgelijke feesten zijn georganiseerd, is bij ons niet bekend.'

Maar volgens één van de omwonenden houdt de gemeente zich van de domme. 'Ze weten dondersgoed dat er feesten in het Betonbos worden gehouden. Ik heb in het verleden al eerder bij de gemeente geklaagd over geluidsoverlast. Toen werd ik teruggebeld door een medewerker dat de gemeente niets kan doen uit angst voor escalatie.'

Nomadenterrein

Betonbos bestaat zo'n vijftien jaar, en ligt aan de oever van het Eemskanaal Noordzijde in de Damsterbuurt. Op het terrein staan meerdere woonwagens en andere creatieve woonvormen.

Er wonen momenteel vijftien gezinnen. Het 'bos' is geïnspireerd op nomadenterreinen en kraaklocaties zoals voorheen aan de Friesestraatweg, het Suikerunieterrein en Gideon.

Rauw undergroundfeestje

De bewoners van Betonbos vieren ieder jaar hun verjaardag. 'Een rauw undergroundfeestje voor de liefhebber', althans zo omschreef nachtburgemeester Merlijn Polman de laatste editie van het feest op social media.

Verslaggever Chris Bakker nam zaterdag 6 oktober poolshoogte nadat er op Twitter over geluidsoverlast werd geklaagd. 'Er waren zo'n 250 á 300 mensen', schat Bakker.

'Er zaten mensen om een kampvuur, er stond een dj op een podium en aan de bar werd bier verkocht. Voor 1,50 per flesje. De paden waren sfeervol verlicht met kaarsjes in glazen houders.'

Geluidsoverlast

Bij de politie komen die nacht meerdere telefoontjes binnen vanwege geluidsoverlast. Het feest duurde tot in de vroege uurtjes. 'De muziek stond zo hard dat ik er niet van kon slapen', vertelt een vrouw die aan de overzijde van het Eemskanaal woont. 'Om 5.00 uur ben ik van ellende maar in de woonkamer gaan zitten. Rond half negen werd het eindelijk rustig.'

'We zijn die nacht drie of vier keer langs geweest', bevestigt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. 'We wisten dus dat de organisatie geen vergunning had. Dan kun je twee dingen doen: of je doet dapper en beëindigt het feest, of je treedt de-escalerend op.'

Vergunning

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het verboden is om zonder vergunning een evenement te organiseren. De gemeente maakt wel onderscheid in de omvang van evenementen.

Voor een evenement tot tweehonderd bezoekers moet melding worden gemaakt bij de gemeente. Een vergunning is niet nodig. Het evenement moet om middernacht (00:00 uur) afgelopen zijn en het geluid mag niet harder zijn dan 85 decibel. Het schenken van licht alcoholische dranken mag alleen als de gemeente daar toestemming voor heeft gegeven.

Bij middelgrote evenementen, met tweehonderd tot tweeduizend bezoekers, moet wél een vergunning worden aangevraagd. Kosten: 268 euro. Er is toestemming nodig om licht alcoholische dranken te schenken en er is een muziekvergunning nodig. Evenementen die buiten de binnenstad worden georganiseerd, en die van zaterdag op zondag worden gehouden, moeten uiterlijk om 01:00 uur zijn afgelopen.

'Overlast betreuren wij'

'Ondanks onze goede intenties hebben er toch mensen geklaagd. Dat betreuren wij', aldus Jan Joost Alberts namens de bewoners van Betonbos. 'We proberen de buurt altijd bij ons feest te betrekken. En met succes. We kijken terug op een fantastische avond met kunst, muziek en kleinschalig theater. En dat is voor de culturele scene in Groningen belangrijk.'

Over het illegale karakter van het feest wordt in de officiële reactie van de bewoners verder met geen woord gerept.

Melding is verplicht

Woordvoerder Niko Beets ontkent dat de gemeente bewust een oogje toeknijpt uit angst voor een confrontatie met de bewoners. 'Het feest had gemeld moeten worden bij het meldpunt evenementen.'

'Dat is verplicht in het kader van de openbare orde en veiligheid. We kunnen de klok niet meer terugdraaien, we kunnen hoogstens met de bewoners in gesprek gaan om herhaling in de toekomst te voorkomen.'

Volgens politiewoordvoerder Anthony Hogeveen staat het illegale feest binnenkort op de agenda tijdens het periodieke overleg met de gemeente.

RTV Noord heeft voor dit artikel gesproken met verschillende omwonenden. Zij willen niet met hun naam genoemd worden. Hun namen zijn bekend bij de redactie.