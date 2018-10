Deel dit artikel:













Oeps: meisje met arm klem in snoepautomaat In het zwembad bleek een meisje met haar arm klem te zitten in een snoepautomaat. (Foto: 112 Groningen)

Hulpdiensten hadden eind zondagmiddag hun handen vol aan een meisje dat nogal in een benarde positie verkeerde. In zwembad Tropiqua Veendam zat ze met haar arm vast in een snoepautomaat.

In samenwerking met ambulancebroeders wisten enkele brandweerlieden de arm van het kind uit de snoepautomaat te krijgen. Het meisje schrok behoorlijk van het incident, al hield ze er geen verwondingen aan over. Van de hulpdiensten kreeg ze als troost een goodbear mee naar huis.