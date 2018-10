Cake is de beloning in 'Week van de Scheidsrechter'

Wubbo Scholtens uit Sellingen heeft als scheidsrechter zo zijn eigen ideeën over hoe je een wedstrijd fluit. Hij is ervan overtuigd dat door zijn aanpak een wedstrijd beter verloopt.

De 61-jarige arbiter floot zaterdagmiddag in de 'Week van de Scheidsrechter' de topper in de Derde Klasse C tussen SC Loppersum en VV Zuidhorn. Hij trok vijf keer geel en één keer rood voor overtredingen. Voor het gemekker binnen de lijnen hield hij de kaarten op zak.

'Zij weten wat de grens is. Wij als scheidsrechters moeten ruimte geven voor emoties. We moeten kunnen omschakelen. Er zijn heel veel regels, maar het moet gewoon bij jezelf vandaan komen. Ik ga niet als een grote meneer langs de spelers. Er zijn 22 acteurs, zij bepalen de regels, ik niet', vertelt Scholtens na afloop.

Je moet altijd respect hebben voor de scheidsrechter Wubbo Scholtens - Scheidsrechter

Respect hebben

Tussendoor wordt hij bedankt door spelers en de trainers van beide ploegen. 'Natuurlijk is er wel een keer iemand waar je geen hand van krijgt. Daar moet je mee om leren gaan', vindt hij. Van de 'Week van de Scheidsrechter' merkt hij niet veel. 'Eigenlijk zou dat vanzelfsprekend moeten zijn. Je moet altijd respect hebben voor de scheidsrechter.'

Na de wedstrijd schuift Scholtens aan in de bestuurskamer van SC Loppersum. Er is zelfs even een officieel moment. Een bestuurslid neemt het woord: 'In het kader van de Week van de Scheidsrechter bied ik u deze cake aan van de Lopster bakker.'

Scholtens waardeert het en krijgt de lachers op z'n hand als hij vraagt waar de slagroom is.

Bonbons

Het is het tweede presentje binnen een week. 'Vorige week kreeg ik een doos bonbons in Hoogeveen. Maar die waren ze al bijna vergeten om aan mij te geven. Dat geeft eigenlijk wel aan dat er over het algemeen weinig aandacht is voor de Week van de Scheidsrechter', besluit Scholtens.

Lees ook:

- Excuses voor scheids in 'Week van de scheidsrechter' (2017)