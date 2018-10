Door de mand: Kees Vlietstra neemt de week van FC Groningen door

Kees Vlietstra neemt het FC Groningen-nieuws van afgelopen week van dag tot dag door. Heeft hij dé oplossing voor de kwakkelende ploeg van Danny Buijs?

MAANDAG

Op verzoek van RTV Noord laten drie voetbalkenners (Johan Derksen, Martin Drent en Kenneth Perez) hun licht schijnen over FC Groningen. In een harde analyse over de huidige stand van zaken bij de FC - vier punten uit acht wedstrijden met een doelsaldo van -11 en een voorlaatste plaats in de Eredivisie - wijst Johan Derksen technisch manager Ron Jans aan als hoofdschuldige.

Jans heeft, volgens de man die de BV Veendam ooit in de steek liet, geen netwerk om goede spelers aan te trekken. Hij noemt Jans en passant ook nog even een kleine potentaat. Tussen sigaar en snor laat Derksen verder optekenen dat Jans met assistent-trainer Henny Spijkerman een 'bejaarde boekhouder' heeft aangesteld. Ben benieuwd hoe Ron op deze analyse heeft gereageerd. Kan hij inhoud en vorm scheiden? Ziet hij door de belediging de boodschap? Ik denk het wel.

In een reactie gaf de voormalige linksbuiten namelijk aan dat 'de selectie misschien ook wel niet uitgebalanceerd genoeg is op dit moment.' Hij steekt de hand in eigen boezem dus. Prima. Maar hoe nu verder? Ik mis in alle analyses de mogelijke alternatieven. Het is de hoogste tijd om oplossingen aan te dragen in plaats van alleen maar de problemen en eventuele 'schuldigen' te benoemen. En dé oplossing ligt dichter bij dan men denkt, want ook hier ligt de schat begraven waar men struikelt. Maar goed, eerst verder naar de dinsdag.

DINSDAG

Bondscoach Ronald Koeman vindt FC Groningen-doelman Sergio Padt niet fit genoeg voor een plek in Oranje.Ook het treinincident waardoor Padt in opspraak kwam, weegt mee in Koemans besluit. 'Eén en één is dan ook in dit geval twee.'

Beetje kinderachtig van Koeman, die als geen ander moet weten dat het kwaad kersen eten is met treinen. Kocht de huidige bondscoach eigenlijk wel een treinkaartje toen hij als trainer van PSV ineens op de langsrijdende intercity richting Valencia sprong? Het is ook gewoon niet waar wat hij beweert over dat niet fit zijn.

Sergio is topfit. Sergio maakt de meeste meters van alle keepers in de Eredivisie. Padt is uniek. Bij elke achterstand vlak voor tijd gaat Padt mee naar voren om oorlog te maken in de zestien van de tegenstander. En dan bij balverlies als een speer weer terug naar zijn eigen hok, week in, week uit. Padt is de enige box-to-box-keeper van de wereld. Kilometervreter. Het zit zo langzamerhand ook in zijn systeem. Zo liep hij vandaag geen vier, maar acht mijl. Van Haren naar Groningen en weer terug.

Toch hoop ik dat Sergio de boodschap, fit worden, van Koeman los ziet van de vorm (via de pers). Want we hebben Sergio keihard nodig. Wel in een andere rol dan als keeper. Later meer, want eerst door naar de woensdag.

WOENSDAG

In de pauze van de basketbalwedstrijd Donar - Aris zorgt de tienjarige Max Zuhorn voor het grootste juichmoment van de avond. Max gooit de bal tijdens het pauzespel met een slingerworp vanuit de middencirkel door de ring. De afstand? Ongeveer twaalf meter. MartiniPlaza ontploft.

Donar-coach Erik Braal vertelde na afloop dat zijn spelers in de kleedkamer het gejuich konden horen. Ik moest gelijk denken aan de World Games in Finland, 1997. We speelden met het Nederlands korfbalteam tegen Duitsland. In de pauze zitten we in de kleedkamer in het sportcomplex van Lahti aan de thee. De bondscoach vertelt wat allemaal beter moet. Ik bedenk me al roerend in de thee waar we die avond de afterparty gaan houden. Casino of Club Jaana?

Opeens een oorverdovend gebrul. Wat bleek? Wisselspeler Leon Simons (19 jaar) vermaakte het publiek met zijn eigen pauzespelletje. Scoren van korf naar korf. Over dertig (!) meter. Drie (!) keer achter elkaar. Leon was on fire. Lahti ontplofte. Toch kwam de huidige recordinternational niet in actie in de finale tegen de Belgen. Te jong volgens de bondscoach.

Braal pakte het woensdag gelukkig anders aan. Max Zuhorn staat al in het scoutingsrapport van de succescoach. Waarschijnlijk start hij komende woensdag in de basis van Donar tegen BBSK uit Istanbul. Leeftijd speelt geen rol. Gaat om kwaliteit. Dit gegeven is de derde aanwijzing naar dé oplossing van het herstel voor de FC. Op naar donderdag.

DONDERDAG

Lycurgus verliest in de voorronde van de Champions League de heenwedstrijd met 1-3 van het Oostenrijkse SK Posojilnica Aich/Dob. In de aanloop naar deze wedstrijd sprak ik 's ochtends nog met assistent-coach Gerard Smit. Die was net door de NeVoBo voor twee wedstrijden geschorst naar aanleiding van het 'ballenknijpincident' in de finale tegen Orion.

Smit hield zich wijselijk op de vlakte toen ik hem naar zijn mening vroeg over dit vonnis, maar als partijdig columnist kan ik hier natuurlijk wel vol op het orgel. Wat een zakken hooi in die strafvervolgingscommissie. Balletjes voor het blok. Al met al zuur voor Smit en Lycurgus, maar wel de vierde aanwijzing voor dé oplossing voor de FC. Nog even door naar vrijdag.

VRIJDAG

Het Topsportzorgcentrum wordt toch niet naar Arjen Robben vernoemd. Robben had graag zijn naam verbonden aan het Topsportzorgcentrum in Groningen, maar de rechten kwamen niet op papier. Dat zegt zijn vader Hans Robben. 'Arjen was vereerd om het te doen en hij draagt Groningen een warm hart toe. Maar de naamrechten moeten wel op papier, dat hebben we ook gezegd. Zijn naam moet beschermd worden, maar dat kregen ze er niet op tijd op', vertelt Robben senior.

Curieus natuurlijk. Een dag voor de officiële opening van het prachtige gebouw staat de FC weer in zijn hemd. Hans Nijland kreeg het als directeur van de FC in al die jaren niet voor elkaar om de naam van Robben te 'beschermen', wat dat ook mag betekenen. Nijland verwijst in zijn verweer dat 'naamgevingsrechten' complex zijn. Hoe dan ook is de directeur er niet in geslaagd één van ons zelf te 'contracteren'. Want dat, dames en heren, is de laatste aanwijzing in mijn masterplan voor de revival van de FC.

ZATERDAG

Terwijl het Topsportzorgcentrum wordt geopend en Arjen Robben met familie in attractiepark Nienoord Leek vertoeft, leg ik de laatste hand aan dit pamflet. Ron Jans gaf eerder deze week aan dat de selectie niet helemaal in balans is, maar dat we pas in de winterstop nieuwe spelers mogen aantrekken. In de zogeheten transferwindow. Dat is te laat. Tot aan januari zijn er nog negen wedstrijden te spelen, 27 punten te winnen. We gaan niet wachten tot januari.

De schat ligt begraven waar men struikelt. Bij de ingang van het Topsportzorgcentrum. Iedere dag komen de selectie én technische staf hier bijeen om nóg beter te worden. En in die staf zit zoveel kwaliteit. Voetbalkwaliteit welteverstaan. Als we creatief kijken wat we al in huis hebben en we hanteren de volgende selectiecriteria:

0. Inhoud voor vorm

0. Fitheid

0. Kwaliteit voor leeftijd

0. Mentaliteit voor kwaliteit (ballen knijpen graag)

0. What's in a name?

En dan kom ik tot de volgende interne transfers:

Bas Roorda: van keeperstrainer naar keeper van het eerste. Hoeft niet van box-to-box te spelen.

Danny Buijs: van hoofdtrainer naar verdedigende middenvelder. Speelt bij iedere sliding de ballen uit zijn broek. Of die van de tegenstander.

Peter Hoekstra: van assistent trainer naar linksbuiten. Vrije rol. Geeft bananenvoorzetten vanaf de flank op Sergio Padt.

Sergio Padt: van keeper naar bonkige spits. Oorlog maken in de zestien. Is sowieso beter dan huidige spits Jannik Pohl. Padt hoeft bij balverlies niet meer helemaal terug. Spits met keepershandschoenen.

Alsjeblieft Ron. De nieuwe as van de FC Groningen. Goed stel hoor.

ZONDAG

Het werkt. Nu al. Dit weekend niet verloren.