Agente die schoot op scooterrijder krijgt voorwaardelijke werkstraf

Een 41-jarige agente uit Emmen is voor het lossen van vier schoten op een scooterrijder in Hoogkerk veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur, met een proeftijd van twee jaar.

De rechter vindt poging tot zware mishandeling bewezen. Volgens de rechter maakte de agente een beoordelingsfout, maar is er geen sprake van poging tot doodslag.

Gelijk aan de eis

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden dezelfde straf. De officier ging toen uit van poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel.

Stopteken genegeerd

De agente schoot vorig jaar op 8 april op de Minervalaan in Hoogkerk vier keer op de scooterrijder, omdat die een stopteken negeerde. De scooterrijder zou recht op de agente zijn afgereden.

De agente was ervan overtuigd dat ze een man probeerde aan te houden die werd gezocht en bovendien wapens bij zich droeg. De politie stond die avond op scherp, na een melding over een uit de hand gelopen familieruzie in Hoogkerk.

Dienstwapen getrokken

De zoon was op de vlucht met wapens in een sporttas. De scooterrijder voldeed aan de beschrijving, maar had geen tas bij zich. Ook had hij de beide handen aan het stuur. Na het negeren van het stopteken was de agente ervan overtuigd dat ze door de scooterrijder omver werd gereden. Daarom trok ze haar dienstwapen.

'De instructies waren primair aanhouden, maar de agente vuurde vrijwel onmiddellijk vier keer', motiveerde de rechtbank.

De man op de scooter werd volgens de rechter 'wonderwel' niet geraakt, wel werd de zijkant van de scooter getroffen.

