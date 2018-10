Opnames voor Groningstalige speelfilm in volle gang: 'Er komt heel wat bij kijken'

Het aardappelveld van boer Boels bij Vlagtwedde, een boerderij net buiten Smeerling en de Groninger binnenstad. Het zijn een paar locaties waar afgelopen weekend opnames zijn gemaakt voor de Groninger speelfilm Liek achter de Badde.

De film is gebaseerd op het gelijknamige Groningstalige boek van Harry Töben. Het heeft als hoofdvoertaal Gronings. Omdat de acteurs onderling hun eigen Nedersaksische streektaal spreken, is de productie uniek. Twee van de streektalen, het Stad-Gronings en het Westerwolds, zijn bijna verdwenen. De film wordt Nederlands ondertiteld.

'Ontzettend jammer'

'Het Westerwolds vind ik wel zo'n verrekt mooie taal. Het is ontzettend jammer dat het aan het verdwijnen is', zegt Töben tijdens de opnames in Smeerling.

'Er komt heel wat bij kijken. Ik ben blij dat we hartstikke mooi weer hebben, alles loopt perfect.'

Heftige scène

De scène die in Smeerling werd opgenomen gaat over een klein jongetje, die met zijn oom op het land heeft gewerkt. De 12-jarige Jelmer Roosien uit Sellingerbeetse speelt het jongetje. 'Het ging wel goed.'

In de scène speelt hij dat hij samen met zijn oom Adolf komt aanrijden. 'Ik heb de rol waar de hele film een beetje over gaat. Ik ben heel blij met mijn oom, maar mijn moeder mag hem niet. Daarom pleegt hij zelfmoord en hangt hij zichzelf op. En ik vind hem dan.'

Een heftig verhaal dus, maar de jonge Jelmer heeft er geen moeite meer mee. 'In het begin is het wel even spannend, maar nu is het normaal geworden.'

Acteur worden

'Het is leuk. Als ze me nog een keer zouden vragen voor een film zeg ik sowieso ja. Als het kan, wil ik acteur worden.'



