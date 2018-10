Deel dit artikel:













Automobilist die 'wat had gedronken' moet rijbewijs inleveren Foto van een blaasproef ter illustratie (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een automobilist die maandagmorgen in Delfzijl door de politie van de weg werd gehaald, moest zijn rijbewijs inleveren. Hij had drie keer zoveel alcohol in zijn bloed als toegestaan.

Toen hij moest blazen, stopte de teller bij 1.6 promille. Volgens de politie verklaarde de man dat hij onderweg was naar zijn werk en zondagavond 'wat had gedronken'.