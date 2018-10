Waar zitten nog huisartsenposten en hoe ziet hun toekomst eruit?

De huisartsenpost in Hoogezand gaat mogelijk dicht, die in Delfzijl blijft voorlopig open, die in Leek krijgt beperkte openingstijden en die in Winsum is al verdwenen. Waar kun je buiten kantooruren nog terecht voor spoedeisende hulp in onze provincie?

Ook als er wel een huisartsenpost in jouw buurt zit, moet je soms in de auto stappen en naar de stad Groningen komen. Waarom? Kun je dan niet beter meteen doorrijden naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis?

Waar zijn huisartsenposten voor?

Huisartsenposten zijn eind jaren negentig opgericht, omdat de werkdruk voor huisartsen te hoog werd. Door de grootschalige posten hoeven artsen minder vaak buiten kantooruren te werken.

Je kunt bij een huisartsenpost terecht als je verwondingen, ziekte of medische klachten hebt waarbij medische hulp niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van je eigen huisarts.

Zes huisartsenposten

In onze provincie zijn huisartsenposten: in Delfzijl, Hoogezand, Leek, Stadskanaal, Scheemda en de stad Groningen. De huisartsenpost in Winsum is in april dit jaar gesloten. Er zou te weinig gebruik worden gemaakt van de voorziening.

Weekendspreekuur Warffum

Huisarts Bob Meijer in Warffum dacht daar anders over. Hij houdt daarom sinds april een inloopspreekuur in het weekend. 'In een regio met vijftigduizend inwoners is er op korte afstand geen huisartsenpost meer, waar mensen 's weekends naar toe kunnen. De nieuwe post bij het Martini Ziekenhuis is soms wel drie kwartier rijden', aldus Meijer.

Eind deze maand beslist Meijer of er voldoende animo is om door te gaan met zijn inloopspreekuur.

Delfzijl en Hoogezand

De huisartsenpost in Delfzijl leek het volgende slachtoffer te worden. Na het Delfzicht Ziekenhuis zou de havenstad ook deze voorziening verliezen. Inwoners moeten dan 's nachts en in het weekend een half uur tot drie kwartier rijden om in Scheemda of Groningen te komen. Vorige week werd bekend dat deze sluiting voorlopig van de baan is.

Voor Hoogezand ziet het er minder rooskleurig uit. De Doktersdienst Groningen wil de post sluiten, omdat het steeds lastiger is om die te bemannen. Volgens directeur Ina Scholten van de Doktersdienst ben je vanuit Hoogezand 'binnen een half uur zowel in Scheemda als in de stad. Die afstand is goed te overbruggen', vindt ze. Maar vanuit sommige dorpen ben je toch al snel drie kwartier onderweg voor spoedeisende hulp.

Waarom naar Groningen?

Ook als je wel een huisartsenpost in de buurt hebt, moet je soms toch naar de stad Groningen komen. De posten hebben namelijk beperkte openingstijden. Zo gaan de spoedposten in Scheemda, Stadskanaal, Delfzijl en Leek om elf uur 's avonds dicht. Hoogezand sluit op doordeweekse dagen om half negen en in het weekend om zes uur. De spoedpost bij het Martini Ziekenhuis in Groningen is 's avonds, 's nachts en in het weekend geopend.

Dan maar meteen naar ziekenhuis?

Als je toch naar Groningen moet rijden, waarom zou je dan niet gelijk naar de spoedeisende hulppost in het ziekenhuis gaan?

De hulp die je krijgt in een huisartsenpost valt onder de basisverzekering en gaat niet af van je eigen risico. Medische zorg in het ziekenhuis gaat, zelfs als het spoedeisend is, wel ten koste van je eigen risico. Als je dat eigen risico nog niet helemaal hebt gebruikt, moet je dus zelf een deel van de rekening betalen.

