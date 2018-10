Lopend Vuur: Hardlopen is niets voor mij

Duizenden enthousiastelingen liepen zondag weer van Haren naar Groningen tijdens de 4 Mijl van Groningen.

In de aanloop naar het evenement waren velen de afgelopen weken aan het trainen. Sommigen met plezier, anderen omdat het moest.

