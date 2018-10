Deel dit artikel:













Rondje Groningen: Een oprit met een obstakel Een oprit met een obstakel (Foto: Robert Flikkema)

Een bijzondere plek voor een nieuw kastje, even stoom afblazen, over wegversperringen en mocht je niet kunnen slapen dan is er een oplossing.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Een verzoekje Welk Gronings liedje ga jij aanvragen bij 3FM, Radio 538 of Qmusic? Op Radio Noord hoor je natuurlijk regelmatig Groningse muziek, dus als je ergens moet zijn voor goede muziek... 2) Super sorry Robert Flikkema vraagt zich af waarom in Appingedam een Ziggo-kast pal voor een oprit staat. 'Mijn schoonzus gaat in die straat wonen en toen zag ik dit bij één van de huizen. Die kast blokkeert gewoon de oprit, heel krom.' Het bijzondere is dat Ziggo het zelf ook niet weet en naar de gemeente verwijst. Wel is er een 'super sorry' voor Robert. Toch snapt de Damster wel hoe zoiets kan gebeuren: 'Ik heb wat monteurs gesproken en die kast stond er waarschijnlijk al. Het is natuurlijk nieuwbouw en dan verandert er nog wel eens wat, toch is dat wel slordig. Hij moet nu natuurlijk nog weg. Dat zal nog wel een verhaal worden.' 3) 12 mijl naar de supermarkt De drukte rondom de 4 Mijl zit sommige Stadjers toch wat dwars. Deze foto ging rond op meerdere plekken en bleek een aardig platform om wat stoom af te blazen. 4) Er zijn mindere dagen Om bovenop de kerk van Nieuw-Scheemda aan het werk te zijn. En dat op 15 oktober! 5) Klopt Ook de mannen van DI-RECT weten het. 6) Werkzaamheden in beeld Met een drone zijn mooie opnames gemaakt van de bouwwerkzaamheden bij het nieuwe sportpark Winsum West. De spannende muziek maakt het af. 7) Zzzzzzz Mocht je vanavond niet in slaap kunnen komen, pak dan deze foto er weer even bij. Rondje Groningen tref je elke werkdag om 21:00 uur hier op de app/site. We hebben ook een groot archief, altijd leuk om nog eens door te nemen.