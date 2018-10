Martini Ziekenhuis heeft primeur voor Noord-Nederland: tot tien jaar langer met een knie

Het Martini Ziekenhuis in de stad Groningen biedt als eerste ziekenhuis in Noord-Nederland een behandeling aan waarmee het plaatsen van een knieprothese vijf tot tien jaar kan worden uitgesteld. Het gaat om een zogeheten kniedistractie.

Bij een kniedistractie wordt een stellage op de knie geplaatst, die het gewricht als het ware uit elkaar trekt. In die ruimte ontstaat dan kraakbeen en weefsel. De patiënt loopt zes weken met de stellage rond en moet ook revalideren. 'Maar dat hebben mensen er wel voor over', zegt orthopedisch chirurg Reinoud Brouwer.

'Houd er rekening mee dat je in totaal toch wel zo'n drie maanden aan het revalideren bent. Maar dat is wel de moeite waard om te proberen, als je daarmee een prothese kunt uitstellen.'

Liever geen prothese

'Wij geven jonge mensen liever geen knieprothese, omdat die een beperkte levensduur heeft. Dus hoe jonger de patiënt, hoe langer ze ermee moeten doen. Zo'n knie gaat ongeveer vijftien jaar mee, een jongere patiënt komt dan in de problemen. Want dan moet de prothese vervangen worden. En dat is een veel lastiger operatie.'

Levensstijl aanpassen

'Daarom is het goed als we het zo lang mogelijk kunnen uitstellen, want je eerste knieprothese is de beste. Maar hoe intensiever je hem gebruikt, hoe sneller de slijtage zal gaan. Dus je moet je levensstijl erop aanpassen.'

Patiënten gevolgd

Na de operatie worden de patiënten gevolgd. 'Zodat we het met andere ziekenhuizen kunnen vergelijken. Dan kan je zeggen hoe de grote groep het doet en niet het individu.'

In Utrecht wordt het al gedaan en is aangetoond dat het werkt. 'We proberen erachter te komen wat nou de ideale patiënt is om een distractie te ondergaan.'