Hoe voelen onze 4 Mijl-lopers zich de dag erna?

Een stralende zon, een temperatuur van 22 graden en een afstand van 6,437 kilometer. Onze toppers hebben het zondag (bijna) allemaal ervaren tijdens de 4 Mijl van Groningen, maar hoe is het de dag erna?

We bellen ze allemaal even op en horen positieve verhalen, af en toe wat spierpijn en helaas één topper die nog steeds ziek is.

Mieke Link

Tijd gelopen:

42 minuten. 'Omdat het zo warm was. Normaal loop ik in de 38.'

Hoe werd je vanmorgen wakker?

'We zitten hier alweer aan de koffie en ik heb nergens last van. Ik vond het wel erg zwaar vanwege de temperatuur. Normaal loop ik niet als het boven de twintig graden is. Maar ik heb leuke reacties gehad. Sms'jes, berichtjes met 'Topper, knap gedaan'. Dat is leuk.'

Hoe ga je nu verder?

'Ik ga volgend jaar weer voor de 4 Mijl, Cascase Run en de Urban Trail. Daar train ik nog voor.'

Babette en Chermaine

Tijd gelopen:

Babette: 56:49 minuten. 'Ik heb me aan mijn woord gehouden: binnen het uur!'. Chermaine: niet gelopen in verband met ziekte.

Hoe werd je vanmorgen wakker?

Babette: 'Ja, toch wel met spierpijn. Overal kan ik het voelen. Ik ben moe, maar ook heel blij dat het goed is gegaan. Ik heb het gered en we hebben een mooi bedrag opgehaald met onze sponsoractie. Die pijn is het dus wel waard. Ik heb veel berichtjes gehad, mensen volgden me ook live via de app. Toen ik de finish over kwam, had ik gelijk al berichtjes. Het was natuurlijk wel erg jammer dat mijn maatje Chermaine niet mee kon lopen. Ik heb haar echt gemist.'

Chermaine: 'Ik was inderdaad ziek en ook vandaag voel ik me nog niet goed. Dat is heel erg jammer, ook voor alle mensen die ons hebben gesponsord. Ik heb Babette ontmoet op de revalidatie en had graag samen gelopen, maar het mocht niet zo zijn.'

Hoe ga je nu verder?

Babette: 'Moet ik nog bedenken. Ik wil elk jaar de avondeditie van de Dam tot Dam lopen, ik denk dat ik daar de 4 Mijl maar aan toe gaan voegen.'

Ria Lasker

Tijd gelopen:

30:12 minuten. 'Dat is niet sneller dan gepland, maar het was ook warm.'

Hoe werd je vanmorgen wakker?

'Goed, ik heb nergens last van. Ik ben alweer vrolijk aan het werk. Gelukkig is mijn herstel altijd goed. Ik heb leuke reacties gehad, ook omdat ik op TV kwam. Ik werk bij PostNL en wordt er ook daar op aangesproken. Leuk hoor!'

Hoe ga je nu verder?

'Ik vind de 4 Mijl een erg leuk evenement, maar voor nu is het eerst weer even over tot de orde van de dag.'

Jens Stubbe

Tijd gelopen:

44:00 minuten. 'Daar ben ik tevreden over.'

Hoe werd je vanmorgen wakker?

'Ik was een beetje moe, maar gelukkig had ik geen spierpijn. Eigenlijk helemaal niet. Het was zwaar, maar ik ben dik tevreden over mijn tijd. Ik heb positieve reacties gekregen. Het was leuk.'

Hoe ga je nu verder?

'Ik heb de volgende loop alweer in de planning: de Blijhamloop.'

