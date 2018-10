Rechtbank buigt zich over miljoenenfraude met pgb's in Paterswolde

Arend B. en Margriet R. uit Paterswolde staan voor de rechtbank in Zwolle terecht voor miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt het stel van fraude en witwassen. De twee declareerden veel meer uren bij het zorgkantoor dan zij daadwerkelijk maakten, schrijft RTV Drenthe. Als het aan de officier van justitie ligt, moet het stel ruim 850.000 euro aan onterecht ontvangen geld terugbetalen.

'Onschuldig'

Arend B. (62) en Margriet R. (56) kunnen zich niet vinden in de beschuldigingen, bleek maandagmorgen tijdens het begin van de zitting. 'Het klopt niet. Mijn man is onschuldig, ik ben onschuldig', aldus R.

Inval in Beerta

Politie en financiële rechercheurs deden begin 2014 invallen in de woning van het stel in Paterswolde en in een zorgboerderij in Beerta. 'Zeventien rechercheurs kwamen binnenvallen', vertelde B. geëmotioneerd. 'We hadden drie bedrijven en door deze gang van zaken zijn dertien mensen hun baan kwijt. Wij zijn helemaal geruïneerd en er heeft geen rechter uitspraak gedaan.'

Miljoenen aan zorggeld

Vier jaar geleden was het vermoeden dat er jaarlijks zo'n vier miljoen euro aan zorggeld omging in het bedrijf van de twee.