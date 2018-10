Wildlands vindt in Van Engelen interim-directeur

De Raad van Commissarissen van dierenpark Wildlands in Emmen heeft Erik van Engelen benoemd als interim-directeur. Hij volgt tijdelijk Frankwin van Beers op, die onlangs afscheid nam.

Van Engelen is maandag begonnen aan zijn nieuwe functie. De 50-jarige Van Engelen heeft zestien jaar gewerkt als interim-directeur voor verschillende ondernemingen als Fortis, Randstad, ING en Eneco.

'Ervaren kracht'

Marcel Schonenberg, lid van de Raad van Commissarissen van Wildlands, is tevreden met de benoeming. 'We hebben met Erik van Engelen een ervaren kracht in huis gehaald.'

Wildlands hoopt dat Van Engelen het dierenpark kan helpen een visie te ontwikkelen voor de toekomst. Ondertussen gaat de Raad van Commissarissen op zoek naar een definitieve invulling van de directeurspositie.

