Oldambt zet bouwers windpark N33 de voet dwars

De gemeente Oldambt neemt maatregelen om werkverkeer voor de aanleg van het windpark N33 uit de bebouwde kom van Scheemda te houden.

Het meest noordelijke deel van het project ligt deels op het grondgebied van de gemeente Oldambt. De bouwer van dit onderdeel wil het bouwverkeer via de Eekerweg, de Kanaalweg en de Eexterbrug in het centrum van Scheemda laten rijden om vervolgens via de Oude Rijksweg de A7 te bereiken.

Bang voor gevaarlijke situaties

De gemeente is bang voor gevaarlijke verkeerssituaties, omdat de route onder meer langs een school en een woonwijk loopt. Bovendien is er volgens de gemeente kans op geluidsoverlast en schade door trillingen.

Daarnaast kruist de route van het bouwverkeer de weg maar het ziekenhuis en de brandweerkazerne. Ook dat is een onwenselijke situatie, vindt de gemeente. Er zijn voldoende alternatieven voor de bouwers, zegt het college van B&W.

