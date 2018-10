Groningse brandweer tegen zwangere Meghan: 'Don't let your pink cloud go up in smoke'

'Don't let your pink cloud go up in smoke.' Dat advies kunnen prins Harry en zijn zwangere vrouw Meghan vast in hun zak steken. De goede raad krijgen ze van de Groninger brandweer en die stuurt er ook nog een cadeautje bij op.

Het Britse Koningshuis maakte maandagmorgen bekend dat prins Harry en zijn vrouw in de lente van 2019 een baby verwachten.

Felicitatietweet

De brandweer feliciteert het echtpaar in een tweet: 'Congratulations from Groningen to The Duke and Duchess of Sussex! We just launched our new campaign: Don't let your pink cloud go up in smoke. We'll send some presents to @KensingtonRoyal for inspiration! @LondonFire congrats to you as well! Let us know if you need any help! :)

Pink cloud

De brandweer is onlangs begonnen met de campagne 'Maak van je roze wolk geen rookwolk'. Volgens de brandweer is brandveiligheid misschien niet het eerste waar je aan denkt als een baby op komst is, maar je kun zelf veel doen om de kans op een woningbrand te verkleinen.

Slabbetje en hydrofiel

Het cadeau dat Harry en Meghan krijgen, bestaat dan ook uit de (Engelse) folder 'Firesafety at home', een romper met een brandweermannetje erop, een slabbetje met de tekst 'Mondje open, deurtje dicht' en een hydrofiele luier met een rijmpje: 'Slaap lekker, droom maar zacht, bij ons ben je veilig vannacht.'