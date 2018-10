EHBO heeft het rustiger ondanks zomerse 4 Mijl

Het was zondag met zo'n 25 graden een uitzonderlijke warme 4 Mijl van Groningen. Desondanks hoefde de EHBO minder vaak in actie te komen dan vorig jaar.

'Dit jaar zijn 62 handelingen verricht, vorig jaar 75', zegt race-director Elske Dijkstra. 'Fysiek zullen mensen zichzelf wel getest hebben, maar vaak komen ze wel weer bij met wat rust en water drinken.'

Dat het uitzonderlijk warm was, merkte Dijkstra onder andere aan de wedstrijdlopers die 'echt kapot zijn gegaan'.

Even wat drinken

'En we hebben gesignaleerd dat mensen in de latere startvakken zich bewust waren van de warmte en dachten: we doen het toch even rustig aan door even wat te drinken bij de waterpost of een stukje te wandelen.'

Uiteindelijk werden twee mensen voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen ligt in elk geval nog 'voor de zekerheid' in het ziekenhuis, aldus Dijkstra.

Bekijk hier de samenvatting van de 4 Mijl van Groningen:



