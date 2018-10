Einde koopzondagenconflict Paddepoel lijkt nabij

Er lijkt een einde te komen aan de koopzondagenruzie in winkelcentrum Paddepoel in Stad. De Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum wil dat winkeliers zelf kunnen kiezen om hun winkel op zondag open of dicht te houden.

De VvE wil tijdens de ledenvergadering in november de nieuwe openingstijden voorleggen. Daarin is de zondag opgenomen als een opening naar eigen keuze. Waar winkeliers tot op heden op donderdagavond tot 21.00 uur open moeten zijn zal dat in de toekomst tot 20.00 uur zijn. Het voorstel moet nog wel worden goedgekeurd door de leden.

De Vereniging van Eigenaren wil niet vooruitlopen op het intrekken van de boetes. 'Daar hebben we als bestuur wel een idee over, maar we willen eerst goedkeuring voor dit voorstel', laat Dick Maans namens de VvE weten. Tijdens dezelfde ledenvergadering wordt er een besluit genomen over het wel of niet intrekken van de eerder opgelegde boetes.

In het verleden zijn er boetes uitgedeeld aan winkeliers die zich niet aan de openingstijden hielden.

'Zeker een oplossing'

Paddepoel Fietsen is zeer verheugd met het bericht. 'Goh, je meent het', zegt ondernemer Peter Oest als hij het bericht hoort. 'Voor ons is dit zeker een oplossing. Het is alleen jammer dat dit zo lang heeft moeten duren.'

Ook de fractie van het CDA in Groningen is blij met de aankondiging van de nieuwe openingstijden. 'Het is nu ook zaak dat de uitgedeelde boetes van tafel gaan', zegt René Bolle. 'Als dat ook gebeurt dat lijkt het erop dat we een oplossing hebben.'

