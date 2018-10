Gehavende Derk Bosscher heeft 'geen hoofdpijn, maar wel een zere kop'

'Boven de wenkbrauwen zitten twee gaten in de kop. Daar hebben ze een paar krammen ingezet, want het moest gehecht worden. Ik heb de neus en de bovenlip kapot, beide handen, de knieën en de tenen van mijn linkervoet; het is allemaal bont en blauw.'

RTV Noord-verslaggever Derk Bosscher maakt een dag na zijn valpartij tijdens de 4 Mijl de schade op. Hij is net terug van de dokter, voor een extra controle.

'Ik heb gelukkig geen hersenschudding. Ook geen hoofdpijn, maar wel een zere kop. Dat is een wezenlijk verschil. Ik voel me ook eigenlijk best wel goed, behalve dat ik stram en stijf ben aan alle kanten.'

Derk Bosscher reageerde meteen na de 4 Mijl op zijn val:



'Eigen schuld'

De valpartij gebeurde vlak voor de Herebrug. 'Het ging goed, ik liep lekker. Ik wilde binnen een half uur lopen, ik lag op een schema van 28 of 29 minuten. Maar ik deed een verkeerde stap en klapte voorover', herinnert Bosscher zich. 'Eigen schuld, even niet geconcentreerd. Dom, gewoon dom. Meer niet.'

'Ik knalde toch met de kop op de weg jongen, och man! Het gebeurde precies voor de EHBO, die plukten me gelijk van de weg af. Ik had zelf niet in de gaten hoeveel ik kapot had. Adrenaline, denk ik. Ze hebben me nog een beetje opgelapt en toen ben ik weer verder gerend. De grap is: ik heb nog een tijd van 38 minuten neergezet.'

Geknakt ego

Naast de fysieke schade is er ook een deuk in het ego. 'Dat is natuurlijk geknakt. Ik was op weg naar een mooie tijd en dan krijg je dit weer... En mijn telefoon is ook nog stuk.''

