Olifantenkudde is herenigd in Wildlands De olifanten zien elkaar voor het eerst weer (Foto: Wildlands)

De olifantenkudde in Wildlands in Emmen is herenigd. De mannen mogen weer bij de vrouwen en de kinderen op bezoek. Volgens het dierenpark is deze olifantenhereniging een unicum in de wereld van dierentuinen.

De kudde in Emmen bestaat in totaal uit tien olifanten. Aan het hoofd staat de bul, de oudste en sterkste stier. Verder zijn er drie volwassen vrouwtjes en twee kalfjes. En dan zijn er nog vier opgroeiende mannetjes, van vier tot negen jaar oud. Puberende mannetjes Deze puberende mannetjes werden samen met de bul van de rest van de kudde gescheiden, omdat 'de puberende mannetjes' door hun gedrag niet langer te handhaven waren. 'In het wild trekken de puberende mannetjes weg van de kudde', zegt Wildlands-woordvoerder Hanneke Wijshake. 'Maar in dierentuinen kan dat niet zo maar.' Natuur nabootsen 'Als de dierverzorgers signaleren dat een mannetjesolifant begint te puberen en vervelend wordt, dan wordt er een ander park gezocht waar deze olifantenman terecht kan. Het mannetje verhuist en ziet zijn familie nooit weer. Zo ging het ook jarenlang in Emmen.' Het nieuwe olifantenverblijf van Wildlands biedt meer mogelijkheden om het natuurlijke proces na te bootsen, legt Wijshake uit. 'Het totale oppervlak is 9000 vierkante meter. Daardoor is er voldoende ruimte voor twee aparte groepen.' Met broers en zussen spelen 'Maar, net als in het wild, zie je ook hier dat de jonge mannetjes af en toe ook weer hun kudde opzoeken om bijvoorbeeld met hun jonge broertjes of zusjes te spelen. En dat is ook goed voor ze dat dat nu kan, ook al laten we ze niet de heel tijd bij elkaar.'