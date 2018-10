Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sint Maarten in Groninger binnenstad dit jaar op maandag de 12e Een kind loopt Sint Maarten (Foto: Jeroen Bos)

Sint Maarten wordt dit jaar in de binnenstad van Groningen op maandag gevierd. Dat meldt de Groningen City Club (GCC) in een advies aan de ondernemers in hartje Stad.

Het lampionnetje lopen valt dit jaar op zondag. In 2012 was dit ook het geval. Toen verplaatsten diverse gemeenten het kinderfeest naar zaterdag of maandag, terwijl een deel vasthield aan de zondag. Bewuste keuze De GCC kiest er bewust voor om het te verplaatsen naar maandag. 'Verplaatsing van dit kinderfeest naar zaterdag zou het feest onvoldoende tot haar recht laten komen.' De zaterdagdrukte in de winkels en de 'vroege sluitingstijd' van 17 uur worden als redenen genoemd. De Vereniging voor Volksvermaken sluit zich aan bij het advies.