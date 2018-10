Was het tijdens de 4 Mijl te warm om te lopen?

Het was de warmste 4 Mijl ooit. Maar was het té warm om te lopen? Racedirector Elske Dijkstra zit bij ons aan tafel en vertelt hoe zij erover denkt.

Beppie van der Sluis gaat op ziekenbezoek bij Derk Bosscher, die lelijk op zijn neus is gevallen tijdens het lopen van de 4 Mijl. Ondanks dat liep hij een tijd van 38:46 minuten. Maar, heeft hij eigenlijk wel een medaille gekregen?

Koopzondagenruzie lijkt voorbij

Er lijkt een einde te komen aan de langslepende koopzondagenruzie in winkelcentrum Paddepoel. De Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum eist dat ondernemers hun deuren openen op de maandelijkse koopzondag. Doen ze dat niet, dan volgt een boete.

Beppie van der Sluis staat in het winkelcentrum en vertelt of de boetes voor de winkeliers nu van tafel zijn. Ondertussen is ondernemer Peter Oest van de fietsenwinkel in jubelstemming.

Liek achter de Badde op het witte doek

'Alsof je een taart gebakken hebt en er wordt een kers op gezet.' Zo voelt het voor Harry Töben dat zijn boek 'Liek achter de Badde' is verfilmd. We nemen een kijkje bij de opnames.

Actie voor behoud zebrapaden

Blinden en slechtzienden voerden maandag actie voor het behoud van zebrapaden. Dankzij die paden voelen zij zich veiliger in het verkeer, maar de realiteit is dat de oversteekplaatsen uit het straatbeeld verdwijnen...

Struikrovers zetten marters op de foto

Hoe krijg je een supersnelle en schuwe hermelijn, bunzing of wezel op de foto? En waarom is dat eigenlijk nodig? Twee 'struikrovers' leggen het uit.

