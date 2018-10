'Stof, zand' in studentencontainers: 'Maar wél wifi'

De eerste buitenlandse studenten hebben hun intrek genomen in de wooncontainers op het voormalige Suikerunieterrein. De één is tevreden, de ander moppert.

'Dit zijn containers van 12, 13 jaar oud die in Amsterdam hebben gestaan. We hebben ze opgefrist en daarmee een goede basis neergelegd', zegt mede-eigenaar Jurian Zijlstra van de 249 wooncontainers.

Een impressie van het terrein van de wooncontainers



Niet iedereen reageert enthousiast bij het zien van het nieuwe stulpje. Zo zegt een Duitse student niet tevreden te zijn over de staat van de containers, maar dat het onder de omstandigheden het beste is wat hij kan krijgen.

Stof en zand

Zijn container heeft beschadigingen en is niet schoon opgeleverd. Er zou volgens de student veel stof en zand binnen liggen.

Een studente bevestigt de beschadigingen en gebrekkige schoonmaak, maar ziet wel één pluspuntje: 'Gelukkig heeft het nog wel wifi.'

Zijlstra laat weten dat door tijdsdruk nog niet alles brandschoon is. Zo is er een boiler defect en her en der 'hebben sommige dingen nog aandacht nodig'.

Zijlstra laat een van de wooncontainers zien



Studenten betalen 495 euro all-in. 'Toen ik 18 was en uit huis ging had ik een kamertje van 2 bij 3 en moesten we alles delen, herinnert Zijlstra zich. 'Dit is meer dan wat ik heb gehad, toen ik zo jong was.'

