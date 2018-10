Foto's: Dit wordt het nieuwe gezondheidscentrum in Delfzijl

Het is een race tegen de klok: over twee weken moet het nieuwe gezondheidscentrum aan het Molenbergplein in Delfzijl open gaan. Maar op dit moment is het nog één grote bouwplaats.

Zo'n dertig bouwvakkers leggen de laatste hand aan het nieuwe Gezondheidsplein in het voormalige postkantoor, dat ter vervanging is van het inmiddels gesloten Delfzicht Ziekenhuis.

Enkele tegenslagen

De eerste gebruikers zouden vanaf vandaag al naar het centrum verhuizen, maar dat lukt nog niet. De bouw kampte met tegenslagen en vertraging, onder meer door een tekort aan bouwvakkers en materialen.

Op dit moment zitten de vloer en het plafond er nog niet in, waardoor de verhuiswagens nog niet kunnen uitrukken. Maar directeur Everhard Telkamp van Stichting Eerstelijns Diagnostiek Nederland (SEDN), de eigenaar van het pand, heeft goede hoop op een voorzichtige opening begin volgende maand:

'Als je ziet hoe het vorige week was en hoe het nu is, dan is dat een enorm verschil. We werken met man en macht om het op tijd klaar te krijgen.'

Directeur Everhard Telkamp

30.000 ritten

In het centrum houden onder meer de specialisten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) hun spreekuur. Daardoor hoeft een deel van de mensen vanuit Delfzijl niet naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda. Volgens directeur Telkamp scheelt dat aanzienlijk:

'We kunnen nooit helemaal een vervanging voor het ziekenhuis zijn, want we kunnen bijvoorbeeld geen operaties doen. Maar het scheelt zo'n 30.000 ritjes met de auto per jaar. Zo'n 60 tot 70 procent van de mensen die naar Scheemda hadden gemoeten, kunnen nu hier terecht voor bijvoorbeeld', vertelt Telkamp.

Genoeg parkeerplekken?

Daarmee reist de vraag: waar kunnen deze mensen straks hun auto kwijt? De parkeerplaats op het Molenbergplein staat nu al regelmatig vol. Politiek Delfzijl maakte zich daar vorig jaar zorgen om. Telkamp:

'Achter het gebouw hebben we dertig plekken waar mensen kunnen staan. Ook is de blauwe zone met parkeerschijven uitgebreid. Daarnaast motiveren we ons personeel om hun auto verder weg te zetten, zodat ze geen plekken in beslag nemen in het centrum.'

Verzamelgebouw

In het Gezondheidsplein Molenberg komen niet alleen specialisten van het OZG, ook een groot deel van de huisartsen in Delfzijl Noord vindt er straks zijn plek. Daarnaast houden huisartsen van Poseidon aan de Jachtlaan er enkele spreekuren.

Ook komen er fysiotherapeuten, een apotheek, een podotherapeut, een praktijk voor handtherapie, een röntgen-afdeling, echografie, bloedprikken, orthopedie, een logopedist en medewerkers van het Sociaal Plein Delfzijl.

Woonkamer van Delfzijl

Telkamp kan niet wachten tot het centrum open gaat: 'De grote wachtruimte aan het beginnen noemen we de woonkamer van Delfzijl. Hier brengen we mensen direct naar het juiste loket. Ik ben heel blij als we de eerste patiënten straks mogen ontmoeten. Het is geen sinecure om zo'n vrij duur project in Delfzijl van de grond te krijgen.'

Bekijk hieronder tien foto's van het nieuwe gezondheidscentrum in Delfzijl, in aanbouw.

De entree van het nieuwe Gezondheidscentrum aan het Molenbergplein

De ontvangstruimte, met aan de linkerkant straks de receptie

De toiletten bevinden zich in de voormalige kluis van het postkantoor. De muren waren zo dik, dat ze grotendeels overeind zijn gebleven.

Hier komt de apotheek

In deze hal komt een grote trap, naar de spreekkamers van het Ommelander Ziekenhuis Groningen

Een spreekkamer van de huisartsen uit Delfzijl Noord

Deze muur is zo dik, dat er nog geen deuropening in kan. Daarom komen er eerst steunbalken in, voordat de opening eruit kan worden gehapt.

Op het binnenterrein komen dertig parkeerplaatsen

De personeelsruimte op de eerste verdieping, vlak boven de wachtruimte

Het centrum krijgt ook een gymzaal voor fysiotherapie

