Ploegleider van Bauke Mollema bewusteloos teruggevonden na fietstocht

Steven de Jongh, de ploegleider van Bauke Mollema bij Trek-Segafredo, is maandagavond bewusteloos gevonden.

Hij keerde niet terug van een fietstraining eerder op de dag, meldde zijn vrouw op Twitter. De 44-jarige ploegleider vertrok om 10.30 uur voor een tocht in de buurt van Girona in Spanje.

Sinds dat tijdstip was hij niet meer bereikbaar. Zijn telefoon gaf geen signaal. Zij meldde even na zes uur dat hij is gevonden door een helikopter. 'Hij ademt en heeft een hartslag', twittert ze. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.

De Jongh stopte in 2009 op 35-jarige leeftijd als wielrenner. Hij ging eerste als ploegleider bij Team Sky aan de slag en stapte daarna over naar Tinkoff en later Trek.