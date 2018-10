OM eist gevangenisstraf voor spelen van Sinterklaas met zorggeld

Tegen twee bestuurders van zorginstelling Buitenbeentje in Paterswolde zijn gevangenisstraffen tot 1,5 jaar geëist. De stichting speelde volgens het Openbaar Ministerie Sinterklaas van geld dat voor zorg bedoeld was.

De twee zou tussen 2011 en 2013 voor 850.000 euro hebben gefraudeerd met PGB-gelden. Het bedrag was bedoeld voor zorg, maar in plaats daarvan werd het uitgegeven aan bijvoorbeeld familievakanties, computers en musicalkaartjes voor cliënten.

Niet genoeg personeel

De fraude kwam aan het licht door onderzoek van de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens het OM gaat het om valsheid in geschrifte en witwassen.

Op papier leverde Buitenbeentje voor bijna een miljoen euro aan PBG-zorg. In werkelijkheid leverde de instelling nauwelijks zorg: 'Het had niet eens het daarvoor benodigde zorgpersoneel in dienst', zei de officier van justitie tijdens de rechtszaak.

Geld op

'Doordat Buitenbeentje in veel gevallen het PGB-beheer deed, was voor veel cliënten niet duidelijk hoe de financieringsstromen liepen', stelt het Openbaar Ministerie. Ondertussen werd er fors meer aan zorggelden gedeclareerd dan dat er aan zorg werd genoten.

Een ouder verklaarde bij de Inspectie SZW: 'Op het moment dat je geld nodig had om je zoon te helpen, dan was het geld op.'

Beroepsverbod

Tegen beide verdachten eist het OM ook een verbod op het uitoefenen van enig beroep in de zorgverlening, financiële verantwoording van zorg daaronder begrepen, voor de duur van vijf jaar. Ook wil het OM dat een bedrag van 850.000 euro wordt terugbetaald.

