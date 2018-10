SP wil opheldering over schadefonds voor Ter Apeler ondernemers

De SP in de Tweede Kamer wil opheldering van staatssecretaris Mark Harbers van Veiligheid en Justitie over het schadefonds voor ondernemers die de dupe zijn van winkeldiefstal door asielzoekers uit veilige landen.

Burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde heeft het plan voor dit fonds afgelopen zomer richting Den Haag geopperd.

'Veilige landers'

Klaassen deed dat omdat met name in het azc in Ter Apel de zogeheten 'veilige landers' worden opgevangen en die zorgen voor veel overlast in het centrum van het grensdorp.

Aan de bel trekken

Tot nu toe heeft Klaassen concreet niks gehoord uit Den Haag, maar hij gaat er wel vanuit dat het fonds er komt. 'Het heeft allerlei juridische haken en ogen en dat moet goed uitgezocht worden. Maar ik blijf aan de bel trekken in Den Haag'.

Belastingbetaler

De SP vindt dat de daders moeten opdraaien voor de schade in plaats van de belastingbetaler. Ook wil de SP van de staatssecretaris weten of het COA het fonds gaat financieren en of het probleem ook op andere plaatsen in Nederland speelt.

